Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den 20 yıl sonra gelen itiraf! "Çocuk yaşta şöhret..."
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:30

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den 20 yıl sonra gelen itiraf! "Çocuk yaşta şöhret..."

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın, yıllar geçse de hâlâ ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari, 20 yıl sonra şöhretin bilinmeyen yönleriyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. Merve Yurtyapan'a konuşan Tatari, çocuk yaşta elde ettiği ünün kendisini nasıl zorladığını ve bu süreçle nasıl başa çıktığını anlattı.

MERVE YURTYAPAN
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den 20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuk yaşta şöhret...

Ekranların en sevilen ve çok izlenen dizileri arasında yer alan, tekrar bölümleri hâlâ a2'de ilgiyle takip edilen Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 20 yıl sonra bir itirafta bulundu: "Ergenlik dönemimde her gün ekrandaydım ve herkes beni tanıyordu. O zaman bir anda herkesin beni tanıması ağır gelmişti"

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den 20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuk yaşta şöhret...

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, henüz 13 yaşındayken ekranların en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın'da rol almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den 20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuk yaşta şöhret...

Bu dizisiyle bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı biri oldu ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den 20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuk yaşta şöhret...

Ergenlik çağında uzun süre bu diziyle ekrana gelen Tatari, 20 yıl sonra bir itirafta bulundu ve o dönem şöhretin ağır geldiğini anlattı.


Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den 20 yıl sonra gelen itiraf! Çocuk yaşta şöhret...

1 YIL SAHNE ARKASI ÇALIŞTIM
Tatari şöyle konuştu: "Benim için zor bir tecrübeydi. Herkes beni tanıyordu."

SON DAKİKA