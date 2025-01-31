Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den 20 yıl sonra gelen itiraf! "Çocuk yaşta şöhret..."

Ekranların en sevilen ve çok izlenen dizileri arasında yer alan, tekrar bölümleri hâlâ a2'de ilgiyle takip edilen Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 20 yıl sonra bir itirafta bulundu: "Ergenlik dönemimde her gün ekrandaydım ve herkes beni tanıyordu. O zaman bir anda herkesin beni tanıması ağır gelmişti"