Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:30
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den 20 yıl sonra gelen itiraf! "Çocuk yaşta şöhret..."
Türk
televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın
, yıllar geçse de hâlâ ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari
, 20 yıl sonra şöhretin bilinmeyen yönleriyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. Merve Yurtyapan
'a konuşan Tatari, çocuk yaşta elde ettiği ünün kendisini nasıl zorladığını ve bu süreçle nasıl başa çıktığını anlattı.