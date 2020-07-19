Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile 'yok artık' dedirtti...

Bir dönem televizyonlarda fenomen olan program Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Başarılı oyuncunun son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor. Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi estetik mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Zeynep Koçak'ın pes dedirten değişimi…