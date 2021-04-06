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Haberler Galeri Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı? Celasun ölüyor mu?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 00:13 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 07:13

'da , diziden çıktı mı ve neden ayrıldı? ?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi , son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur'da bu hafta izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. 'nın canlandırdığı karakteri, arabaya bindiği sırada, arka koltukta gizlenen birisi tarafından iple boğularak öldürüldü. Bu gelişmenin ardından Celasu öldü m sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. iddiaları sosyal medya ya da geniş yankı uyandırırken Twitter'da #celasun etiketi ilk sıraya yerleşti. Peki, Celasun karakterine can veren Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı, diziden neden çıktı? İşte, ve Kubilay Aka Çukur'dan neden çıktı konusuyla ilgili gelişmeler

Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı?

Ekranların sevilen dizisi , 123. son bölümü ile yayınlandı. Çukur son bölümde izleyenleri bir hayli şaşırtan bir sahne de gösterildi. Bu, karakterinin araca bindiği sırada boğulma sahnesiydi... Zira, Celasun karakteri aracın arka koltuğunda bulunan bir suikastçi tarafından boğularak öldü. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan , öldü mü soruları da yanıt buldu. Bilindiği gibi, Celasun karakterini canlandırıyordu. Çukur Celasun ölüyor olmasının ardından Kubilay Aka'nın neden diziden ayrıldığı da merak konusu oldu. Peki, Kubilay Aka Çukur'dan ayrıldı mı ve neden? İşte, Kubilay Aka Çukur dizisinden ayrılıyor mu konusuyla ilgili iddialar...

Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı?

KUBİLAY AKA KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen , Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır.

Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve dizisinde karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır.

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Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı?

FİNAL YAKLAŞTI, CELASUN VEDA ETTİ!

Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.

Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı?

Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor.

Yani planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...

Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı?

CELASUN ÖLDÜ!

Öte yandan dizinin sevilen oyuncusu sezon bitmeden diziden ayrılıyor.

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