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  • Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...

'da 'nin 'u ama... İşte 'nın Gaffur'u 'ın gerçek hayattaki eşi...

'nin rekortmen dizisi başarılı oyuncu kadrosu ile yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitliyor. 'da ve karakterleri ile çok sevilen ve son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen '' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu Duygu Polat ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:40
Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...

'nin rekortmen dizisi başarılı oyuncu kadrosu ile yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitliyor. 'da ve karakterleri ile çok sevilen ve son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen '' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu Duygu Polat ve sizin için derlediğimiz ...

Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...
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Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...
Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...

HAYFA SAFİ TULUN

Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...
Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...
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