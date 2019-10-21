Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi...

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova başarılı oyuncu kadrosu ile yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitliyor. Çukurova'da Saniye ve Gaffur karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve Bülent Polat son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen 'Avrupa Yakası' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. Duygu Polat adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu Bülent Polat'ın eşi Duygu Polat ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...