Çukurova'nın güzellerinden Hande Soral güneşi kıskandırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan bikinili paylaşım...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve şimdilerde ekranların aranan isimlerinden olan güzel oyuncu Hande Soral sosyal medyanında ilgi çeken ünlülerinden. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral son olarak güneşlenirken yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kış günü yaptığı paylaşımla beğeni toplarken doğal güzelliğine övgüler yağdı. İşte Hande Soral'ın bikinili paylaşımı...