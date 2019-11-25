Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek imaj tazeledi! Hilal Altınbilek'in yeni imajı çok beğenildi!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hilal Altınbilek sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden. Hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunan Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in oldukça fazla takipçisi var. Bir Zamanlar Çukurova ile ünü ülke sınırlarını aşan Hilal Altınbilek mavi gözleri ve duru güzelliği ile sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden. Hilal Altınbilek son yaptığı paylaşımla hayranlarına sürpriz yaptı. Hilal Altınbilek'in yeni imajı ile yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Saç rengini değiştiren Hilal Altınbilek'in son hali çok beğenildi. Hayranlarından "Bu saç rengi mükemmel oldu sana" yorumları gelen Hilal Altınbilek, paylaşımına "Mutluuu,güzel haberli, sürpriz tesadüflü bol eğlenceli hafta sonları" notunu düştü. İşte Çukurova'nın Züleyha'sı olarak gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Hilal Altınbilek'in yeni imajı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...