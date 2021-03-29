Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u (Kubilay Aka) diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

Çukur dizisi final için geri sayım yaparken yapımda Celasun rolüne hayat veren Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Bu iddia adeta medya gündemini derinden sarsarken diziye ölerek veda edeceği söylenen Kubilay Aka yani Celasun'un, başka bir yapımda başrol üstleneceği yine söylentiler arasında. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da şoke eden Celasun ayrılığının henüz ne zaman olacağı bilinmese de dizinin bu sezon ekranlara veda edecek olması iddiaları doğrular nitelikte…

ÇUKUR CELASUN ÖLECEK Mİ, KUBİLAY AKA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Show Tv'nin beğeniyle izleyenen uzun soluklu aksiyon dizisinde sona gelindi. Çukur final tarihi son dönemde binlerce izleyeninin gündemindeki yerini alırken öte yandan yapımın sıkı takipçilerini üzen bir iddia daha gündeme taşındı. Bu kez de yapımın sevilen oyuncusu Kubilay Aka yani karakter adıyla Celasun'un diziden ayrılacağı iddia edildi.