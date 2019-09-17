Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

Çukur’un Efsun’u ’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

Çukur dizisi 3. yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezonunda "Efsun" karakteri güzelliği ve karakteriyle dikkat çekti. Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisi izleyicileri, dizideki yeni karakter Efsun hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Çukur'un Efsun'u kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında, nereli? Güzelliyle ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Damla Sönmez, dizinin 3. yeni sezonunda "Efsun" karakterine hayat verecek. Çerkes kökenli oyuncu birçok başarılı yapımda sergilediği performansla yakından takip ediliyordu. Damla Sönmez, yurt içi ve yurt dışı sinema festivallerinde aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirmişti. Güzel oyuncu Damla Sönmez'in nişanlısı da ünlü bir oyuncu. Damla Sönmez katıldığı bir programda ilişkisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ne zaman evlenecekleri sorusuna ise zaman bulamadığı serzenişi ile "zaman bulduğumuzda" şeklinde yanıt verdi. İşte, Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 11:00
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

Babasının intikamını almak isteyen Efsun, Çukur'un yeni sezonuna damga vuracak. Peki Çukur'un Efsun'u kim? İşte güzel oyuncu hakkında merak ettikleriniz… 1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

SERKAN KAYA VE EŞİ AYGÜL KAYA

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

SERKAN KAYA VE EŞİ AYGÜL KAYA

BİZE ULAŞIN