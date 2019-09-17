Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

Babasının intikamını almak isteyen Efsun, Çukur'un yeni sezonuna damga vuracak. Peki Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez kim? İşte güzel oyuncu hakkında merak ettikleriniz… 1987 İstanbul doğumlu olan Damla Sönmez 32 yaşındadır. Çerkes güzeli bir oyuncu olan Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının merak ettiği isimler var. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

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