Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’in sevgilisi bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu!

Çukur dizisi 3. yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezonunda "Efsun" karakteri güzelliği ve karakteriyle dikkat çekti. Çukur Efsun kimdir? Çukur dizisi izleyicileri, dizideki yeni karakter Efsun hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında, nereli? Güzelliyle ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Damla Sönmez, dizinin 3. yeni sezonunda "Efsun" karakterine hayat verecek. Çerkes kökenli oyuncu birçok başarılı yapımda sergilediği performansla yakından takip ediliyordu. Damla Sönmez, yurt içi ve yurt dışı sinema festivallerinde aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirmişti. Güzel oyuncu Damla Sönmez'in nişanlısı da ünlü bir oyuncu. Damla Sönmez katıldığı bir programda ilişkisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ne zaman evlenecekleri sorusuna ise zaman bulamadığı serzenişi ile "zaman bulduğumuzda" şeklinde yanıt verdi. İşte, Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez hakkında tüm merak edilenler!