Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

Çukur dizisi ile karşımıza çıkan Erkan Kolçak Köstendil'in aslen nereli olduğunu herkes merak ediyordu. Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, aslında Vartolu değil. Dizideki rolü ile hem sinirlendiren, hem hüzünlendiren Erkan Kolçak, Vartolu Sadettin rolüyle gönüllere taht kurmayı başardı. Başarılı ve yetenekli oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Çukur dizisindeki oyunculuğuyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Çukur'da Vartolu karakteriyle iddialı bir giriş yaptı. Çukur'un ''Vartolusu'' Erkan Kolçak Köstendil, kısa bir zaman içerisinde herkesin kim olduğunu ve hayatını sorguladığı bir isim haline geldi. 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteri ile herkesin merak ettiği isim haline gelen Erkan Kolçak Köstendil, aslen nereli olduğu ise hayranları tarafından en çok merak edilen soru oldu. Çukur ile çok iyi bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, hayran kitlesini büyüttü. Aras Bulut İynemli ile güzel bir ikili olan Erkan Kolçak Köstendil'in hayranları özel hayatını merak eder oldu. Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil bakın aslen nereli çıktı…