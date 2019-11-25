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  • Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

’un Sadettin’i herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

dizisi ile karşımıza çıkan 'in aslen nereli olduğunu herkes merak ediyordu. Çukur dizisinin ''su Erkan Kolçak Köstendil, aslında Vartolu değil. Dizideki rolü ile hem sinirlendiren, hem hüzünlendiren Erkan Kolçak, Vartolu Sadettin rolüyle gönüllere taht kurmayı başardı. Başarılı ve yetenekli oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Çukur dizisindeki oyunculuğuyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Çukur'da Vartolu karakteriyle iddialı bir giriş yaptı. Çukur'un ''Vartolusu'' Erkan Kolçak Köstendil, kısa bir zaman içerisinde herkesin kim olduğunu ve hayatını sorguladığı bir isim haline geldi. 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteri ile herkesin merak ettiği isim haline gelen Erkan Kolçak Köstendil, aslen nereli olduğu ise hayranları tarafından en çok merak edilen soru oldu. Çukur ile çok iyi bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, hayran kitlesini büyüttü. ile güzel bir ikili olan Erkan Kolçak Köstendil'in hayranları özel hayatını merak eder oldu. Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil bakın aslen nereli çıktı…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 08:18
Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

''a rolü ile damga vuran 'nin aslen bakın nereli çıktı. Başarılı ve yetenekli oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Çukur dizisindeki oyunculuğuyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Çukur'da Vartolu karakteriyle iddialı bir giriş yaptı. Çukur'un ''Vartolusu'' Erkan Kolçak Köstendil, kısa bir zaman içerisinde herkesin kim olduğunu ve hayatını sorguladığı bir isim haline geldi. İşte Çukur'un Vartolu Sadettin'i Erkan Kolçak Köstendil ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

DEMET AKALIN

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Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

DEMET AKALIN

KOCAELİ GÖLCÜK

Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

CANSEL ELÇİN

Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

CANSEL ELÇİN

İZMİR'İN TİRE İLÇESİ

Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

KIVANÇ TATLITUĞ

Çukur’un Vartolu Sadettin’i Erkan Kolçak Köstendil herkesi şaşırttı! Bu gerçek bildiğiniz gibi değil!

KIVANÇ TATLITUĞ

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