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  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

ile arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

filmindeki başarılı oyunculuğu ile izleyicinin beğenisini toplayan son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Çukur'daki oyunculuğu ile şöhreti ülke sınırlarını aşan Aras Bulut İynemli'nin attığı her adım olay oluyor. İlk olarak dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izliyoruz. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olan birlikteliğine noktayı koymuş magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de . İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 13:36
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

filmindeki başarılı oyunculuğu ile izleyicinin beğenisini toplayan son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Çukur'daki oyunculuğu ile şöhreti ülke sınırlarını aşan Aras Bulut İynemli'nin attığı her adım olay oluyor. İlk olarak dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izliyoruz. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olan birlikteliğine noktayı koymuş magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de . İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz ...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı! Aras Bulut İynemli meğer...

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