Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile oynadığı sahne olay olan Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı şaşırttı!

Çukur dizisine bu sezon dahil olan genç oyunculardan Hazal Subaşı güzelliği ile büyülüyor. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile dans ettiği sahne ile sosyal medyada olay yaratan Hazal Subaşı son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Özellikle kariyerinin daha çok başında olan Hazal Subaşı'nı Çukur dizisi ile keşfedenler Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında? Hazal Subaşı nereli? sorularını internette aratmaya başladı. 23 yaşındaki güzel oyuncunun 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Doğal güzelliği ile tüm dikkatlerini üzerine çeken Hazal Subaşı sosyal medyanında ilgi odağı oldu. Özellikle Hazal Subaşı'nın makyajsız haline beğeni yağıyor. İşte Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'nın makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...