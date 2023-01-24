Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
16:58
"Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden" Cüneyt Arkın'ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...
Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan usta oyuncu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği sonucu 1 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik'in ardından Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, gözyaşları içinde "Bekle beni Fatma geliyorum" demişti. Ölüm yıl dönümünde anılan Fatma Girik'in vefatının ardından 5 ay sonra da Cüneyt Arkın yaşama veda etmişti. Cüneyt Arkın'ın herkesi ağlatan Fatma Girik sözleri yeniden gündem oldu.