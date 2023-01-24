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Haberler Galeri "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden" Cüneyt Arkın'ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:58

"Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden" Cüneyt Arkın'ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan usta oyuncu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği sonucu 1 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik'in ardından Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, gözyaşları içinde "Bekle beni Fatma geliyorum" demişti. Ölüm yıl dönümünde anılan Fatma Girik'in vefatının ardından 5 ay sonra da Cüneyt Arkın yaşama veda etmişti. Cüneyt Arkın'ın herkesi ağlatan Fatma Girik sözleri yeniden gündem oldu.

Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden Cüneyt Arkın’ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde, Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama veda etmişti. Usta oyuncu Fatma Girik aramızdan ayrılışının birinci yılında anılıyor. Unutulmaz oyuncu Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesine defnedilmişti.

Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden Cüneyt Arkın’ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...

CÜNEYT ARKIN DA AYNI YIL HAYATINI KAYBETTİ

Fatma Girik'in vefatına üzülen Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın da aynı yıl hayatını kaybetmişti.

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Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden Cüneyt Arkın’ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...

85 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın, katıldığı bir canlı yayında tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.

Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden Cüneyt Arkın’ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, yakın dostu Fatma Girik'in ölümü ile deyim yerinde ise resmen yıkılmıştı.

Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden Cüneyt Arkın’ın Fatma Girik sözleri yüreğimizi yakmıştı...

Arkın, "Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden... Yüreğim yanıyor... Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları... Öyle zarif bir kadındı ki... İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya...

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