Giriş Tarihi: 24.05.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
07:16
Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!
ATV'NİN yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer ve Bülent Alkış gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide; dağların, derelerin özgür kızı Zeliş ile macera ve aksiyon tutkunu Mehmet'in hikayesi ekrana gelecek.