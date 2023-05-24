Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan 'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Ali Balcı'nın yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda ise