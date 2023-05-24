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Giriş Tarihi: 24.05.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 07:16

Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!

ATV'NİN yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer ve Bülent Alkış gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide; dağların, derelerin özgür kızı Zeliş ile macera ve aksiyon tutkunu Mehmet'in hikayesi ekrana gelecek.

Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!

Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen 'atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri Ordu'da başladı.

Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!

atv ekranlarının iddialı yeni projesi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi.

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Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan 'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Ali Balcı'nın yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda ise

Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

Dağlar dereler ismini söyler: Zeliş! ‘Vermem Seni Ellere’nin çekimleri Ordu’da başladı!
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