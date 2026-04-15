'Dandini', 'Kız Kıza' ve 'Salla'yla hafızalara kazınmışlardı: 4 Yüz grubu bakın şimdi ne yapıyor! 

Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:46

Bir döneme 'Dandini' ve 'Kız Kıza' şarkılarıyla damga vuran 4 Yüz grubunu hatırlıyor musunuz? 2000'li yılların enerjik dörtlüsü Didem, Gülnur, Onur ve İlkay, aradan geçen yılların ardından değişimleriyle gündemde. Peki, o dönem fırtınalar estiren ekip şimdilerde neler yapıyor? İşte kariyerlerinden özel hayatlarına 4 Yüz üyelerinin son hali...

4 Yüz grubu, Türk pop müziğinin sadece şarkılarla değil, görsellikle de yarıştığı o ışıltılı döneme bomba gibi bir giriş yapmışlardı.

Didem Ergüven, Gülnur Gökçe, Onur Kırış ve İlkay Sipahi'den oluşan 4 Yüz, güçlü sesleri, ikonikleşen dansları ve sahne enerjileriyle hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştı.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O HİT ŞARKILAR...

Grup üyeleri, her ne kadar "Dandini" şarkısıyla kariyerlerinin zirvesine çıksalar da; "Kız Kıza", "Salla" ve "Ne Senle Ne Sensiz" gibi hitlerle dillere pelesenk olan eserlere hayat verdiler. Ödül törenlerinin vazgeçilmezi olan grup, özellikle canlı performanslarındaki vokal kalitesiyle, o dönem "playback" yapan pek çok isme resmen taş çıkartıyordu.

Peki, 2000'li yılların tozunu attıran bu efsane dörtlü şimdilerde neler yapıyor? İşte 2 erkek ve 2 kadından oluşan o unutulmaz grubun şaşırtan değişimi!

PEKİ 4 YÜZ GRUBU ÜYELERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Didem Ergüven: Müzik kariyerine bir süre ara veren Ergüven, içindeki sanat tutkusunu tasarım alanına taşıdı. Moda ve sanat projelerinde aktif olarak yer alan sanatçı, özellikle kendi tasarımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitlenin beğenisini topluyor.

Gülnur Gökçe: Vokal gücüyle tanınan Gülnur, solo kariyerine ara vermeden devam ediyor. Hem başarılı bir seslendirme sanatçılığı kariyeri yürüten Gülnur, hem de profesyonel müzik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Onur Kırış: Ekranların tanıdık yüzü olmaya devam etti. Sunuculuk ve dublaj sanatçılığında kariyerini zirveye taşıyan Kırış, bugün sektörün en aranılan seslerinden biri konumunda.

İlkay Sipahi: Müzikten asla kopmayan İlkay, kariyerine profesyonel olarak devam ediyor. Yıllar içindeki imaj değişimiyle herkesi şaşırtan Sipahi, grubun nostaljik ruhunu koruyan isimlerden.

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Paylaşılan son fotoğraflarında doğal güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı için takipçileri "Zaman onun için durmuş" yorumlarında bulundu.

Estetik müdahalelerden uzak duran Gülay Sezer, 55 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

Sanatçının son görüntüsü kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN EYLEM KIZIL'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

2000'li yılların ortasında Türk pop müziğinde adeta bir kasırga estiren, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri alt üst eden ünlü sanatçının paylaşımları, kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

"AMAN" İLE BAŞLADI, "MIZ MIZ" İLE DEVAM ETTİ

2006 yılında piyasaya sürdüğü "Aman" şarkısıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

Ardından gelen "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi hit parçalarıyla başarısını perçinleyen güzel şarkıcı, o dönem her yaştan müzikseverin diline dolanmayı başarmıştı. Son olarak uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Eylem Kızıl, şimdilerde sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri haline geldi.

Instagram'da 122 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.

ACEMİ CADI'NIN GICIK TUĞÇE'Sİ DE ZAMANI ADETA DURDURMUŞ!

Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Çağkan Çulha ve Kaan Yılmaz başrollerinde yer aldığı Acemi Cadı dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

2006'da yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle dikkat çeken Billur Yazgan 'kötü ve zengin kız' karakteriyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu.

At kuyruğu saçları, Selim'e olan takıntısı ve başarısız intikam planlarıyla döneme damga vuran Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, 2008'den sonra ekranlardan uzak kalmıştı.

Yazgan, 2012 yılında evlendikten sonra anne olup setlere ara verdi.

