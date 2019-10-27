Danla Bilic estetiğin dozunu kaçırdı! Danla Bilic’i artık tanımak mümkün değil!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerle Ajda Pekkan'ı solladı. Bir YouTube kanalına konuk olan Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerin hepsini anlattı. Eski ve yeni görüntüsü arasındaki farkla oldukça dikkat çeken Danla, yaptırdığı estetikler hakkında şunları söyledi: "Geçen birisi tweet atmış, 'Utanmasan iç organlarını da yaptıracaksın' diye. Onu da yaptırdım, mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatından sonra hemen arkasından burun ameliyatı oldum. Ama onun öncesinde bir diş operasyonum var. Bir ara çok dolgu yaptırmıştım. Dolgudan dudağım burnuma değiyordu. Zayıfladıkça korkunç bir hal almaya başladım. Kilo aldığım dönem her hafta doktora gidip sürekli bir yerlerimi yaptırıyordum. Doktor 'Artık lütfen yapmayalım' diye yalvarıyordu. Dolgu yaptırmak bana kendimi güzel hissettiriyordu. Şu an dudak dolgumu indirdim ama altta belki kalmış olabilir. Badem göz yaptırmadım ama bir ara çok istiyorum ve araştırmalarım sürüyor. Burun ameliyatı sırasında çeneme yağ koydurdum." 25 yaşındaki Bilic'in yaptırdığı estetikler ise akıllara yaşlanmayan Ajda Pekkan'ı getirdi. Bilic'in bu yaşta yaptırdığı estetikleri duyan 2. Sayfa sunucuları, "Ajda Pakkan'ı solladı" dedi. İşte merak edenler için Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in estetikli ve estetiksiz hali…