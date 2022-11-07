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Haberler Galeri Danla Bilic'ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!
Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:58

Danla Bilic'ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

Geçtiğimiz günlerde Doğu Demirkol'un programına konuk olan Danla Bilic'in yayına alkollü katıldığı iddia etmişti. Canlı yayınlanmayan programın yankıları sürerken, kesilen görüntülerde bile bir tuhaflık olduğu çok açık belli olurken gerçek duyanları şoke etti. Sonat Bahar bugünkü köşesinde olayın perde arkasını anlatırken fenomenler için "Kimin ünlüsü bilmiyorum ama benim değil. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor, yol yordam bilmiyorlar" sözleriyle eleştirdi. İşte Danla Bilic'in programdakileri buz kestiren çirkin sözleri...

SONAT BAHAR
Danla Bilic’ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

Danla Bilic'in Doğu Demirkol'a verdiği röportajı izleyenler ve arka planını bilenler diye iki gruba ayrılalım mı...
Ben yayınlanan halini izlemeyen ama arka planında olanları duyan kesime giriyorum.

Danla Bilic’ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

Ne mi olmuş?
Şöyle, Danla Bilic'in kafası güzel çıktığı iddia edilen yayında kendisine sevgilisi Kubilay Aka ile evlenip evlenmeyeceğini sormuş Demirkol...

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Danla Bilic’ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

Danla kendini evde sanmış olacak ki, "Zaten her gece......niye evleneyim ki..." diye bir cümle kurmuş.

Danla Bilic’ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

Aradaki boşlukları doldurmak için biraz zihninizi açacağım... Aradaki küfür kıyamet, uber argo cümle değil arkadaş ortamında, dibin dibi bir ortamda bile tabir-i caize 'Çüş' denecek türden. Ki kamera arkası ekip buz kesmiş, şoke olmuş, 'Çüş' demiş...!

Danla Bilic’ten buz kestiren küfür! Herkes o kamera arkası videoları konuşuyor!

İYİ Kİ CANLI YAYIN DEĞİLMİŞ
Bir canlı yayın olmadığı için bu bölümler elbette montajlanmış ve derli toplu bir halde, Danla sanki derli toplu bir küçük hanımefendiymiş gibi yayınlanmış... Ama bir kişinin bildiği sır değildir ve o montajlanan bölüm sağda solda konuşuluyor. Hatta o video belki de ortaya çıkacağı anı bekliyor.

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