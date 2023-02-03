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Haberler Galeri Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! "Tıpkı annesi"
Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:44

Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! "Tıpkı annesi"

Önce sunucu olarak tanıdık Defne Joy Foster'ı sonra ise 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönüllere taht kurdu. Bundan 12 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç kocaman oldu. 2011 yılında gazeteci Kerem Altan'ın evinde ölmüştü, Genç yaşta hayata veda eden Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç şimdilerde 13 yaşında. Annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz, Defne Joy Foster'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, yaklaşık sekiz ay sonra "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var." diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın babası, üvey annesi ve kardeşleriyle mutlu aile pozları...

Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Tıpkı annesi

Bir dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan 'Sihirli Annem'de 'Eda' karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 12 yıl önce hayatını kaybetti. 35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, vefatıyla tüm hayranlarını yasa boğmuştu. Oğlu doğduktan iki yıl sonra hayatını kaybeden Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, büyüdü. 13 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali merak konusu oldu.

Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Tıpkı annesi

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönlümüze taht kuran ve 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç kocaman oldu.

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Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Tıpkı annesi

Ani ölümü ile Türkiye'yi şoka sokan sunucu Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç şimdilerde 13 yaşında.

Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Tıpkı annesi

Annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz, Defne Joy Foster'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Defne Joy Foster öldüğünde ardından 2 yaşında bir bebek bırakmıştı... Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Tıpkı annesi

Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, yaklaşık sekiz ay sonra "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var." diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal'la evlenmişti.

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