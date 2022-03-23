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Haberler Galeri Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:23

Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!

Defne Samyeli yine yaptı yapacağını! Sahne tarzından sonra sokak stili ile sosyal medyayı yaktı geçti. 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli bu defa sokak stili ile tam not aldı. Birbirinden farklı tarzdaki parçaları biraraya getiren Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli siyah büstiyeri ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte beğeni yağan Defne Samyeli'nin sokak tarzı...

Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!

Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!

Defne Samyeli son olarak şarkıcılığa soyunmuş ve güzel sesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir mekanda sahne alan Defne Samyeli dinleyicilerine yaşattığı keyifli anlardan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

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Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!

Defne Samyeli yine yaptı yapacağını! Sahne tarzından sonra sokak stili ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Defne Samyeli bu sefer cesur sokak tarzı ile konuşuldu! Siyah büstiyeri ile alev aldı!

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli bu defa sokak stili ile tam not aldı.

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