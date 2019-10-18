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  • Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi ...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski haber spikeri 'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli haber oluyor. Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendi kadar popüler. Özellikle güzelliklerini annelerinden aldıkları ortada olan ve Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Peki özel hayatı çok merak edilen Defne Samyeli'nin bir erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Defne Samyeli'nin kardeşi 'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor. Defne Samyeli ve erkek kardeşi Sühan Samyeli'nin benzerlikleri oldukça dikkat çekici. Defne Samyeli erkek kardeşi ve annesi ile olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:11
Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski haber spikeri 'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli haber oluyor. Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendi kadar popüler. Özellikle güzelliklerini annelerinden aldıkları ortada olan ve Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Peki özel hayatı çok merak edilen Defne Samyeli'nin bir erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Defne Samyeli'nin kardeşi 'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor. Defne Samyeli ve erkek kardeşi Sühan Samyeli'nin benzerlikleri oldukça dikkat çekici. Defne Samyeli erkek kardeşi ve annesi ile olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ...

Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

AZRA AKIN

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Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

UMUT AKYÜREK

Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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