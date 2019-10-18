Defne Samyeli'nin erkek kardeşini görenlerin ağzı açık kalıyor... İşte Defne Samyeli'nin ona çok benzeyen kardeşi Sühan Samyeli...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli haber oluyor. Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendi kadar popüler. Özellikle güzelliklerini annelerinden aldıkları ortada olan Deren Talu ve Derin Talu Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Peki özel hayatı çok merak edilen Defne Samyeli'nin bir erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor. Defne Samyeli ve erkek kardeşi Sühan Samyeli'nin benzerlikleri oldukça dikkat çekici. Defne Samyeli erkek kardeşi ve annesi ile olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...