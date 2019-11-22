Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

Cem Yılmaz ile birlikteliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran Defne Samyeli son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli haber oluyor. Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendi kadar popüler. Özellikle güzelliklerini annelerinden aldıkları ortada olan Deren Talu ve Derin Talu Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Peki özel hayatı çok merak edilen Defne Samyeli'nin bir erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor. Defne Samyeli ve erkek kardeşi Sühan Samyeli'nin benzerlikleri oldukça dikkat çekici. Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, paylaşımına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü. Defne Samyeli erkek kardeşi ve annesi ile olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...