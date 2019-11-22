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  • Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

'ye kardeşi 'den jest! Defne Samyeli'nin ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

ile birlikteliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli haber oluyor. Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendi kadar popüler. Özellikle güzelliklerini annelerinden aldıkları ortada olan ve Derin Talu Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Peki özel hayatı çok merak edilen Defne Samyeli'nin bir olduğunu biliyor muydunuz? 'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor. Defne Samyeli ve erkek kardeşi Sühan Samyeli'nin benzerlikleri oldukça dikkat çekici. Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, paylaşımına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü. Defne Samyeli erkek kardeşi ve annesi ile olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 15:04
Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

ile birlikteliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli'nin kendisi kadar ailesi de merak konusu. Oyunculuk, şarkıcılık derken bütün marifetlerini ortaya döken Defne Samyeli aşkları ile de magazin gündemine sürekli haber oluyor. Güzelliği tescillenmiş olan Defne Samyeli'nin kızları da kendi kadar popüler. Özellikle güzelliklerini annelerinden aldıkları ortada olan ve Derin Talu Defne Samyeli'nin kızları olarak çoktan ünlendiler bile. Peki özel hayatı çok merak edilen Defne Samyeli'nin bir olduğunu biliyor muydunuz? 'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor. Defne Samyeli ve erkek kardeşi Sühan Samyeli'nin benzerlikleri oldukça dikkat çekici. Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, paylaşımına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü. Defne Samyeli erkek kardeşi ve annesi ile olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Özellikle Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte Sühan Samyeli ve sizin için derlediğimiz ...

Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

AZRA AKIN

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Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

UMUT AKYÜREK

Defne Samyeli'ye kardeşi Sühan Samyeli'den jest! Defne Samyeli'nin erkek kardeşi ile benzerliği ağızları açık bıraktı...

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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