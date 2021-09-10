Dekolteli pozları ile olay olan spiker Buket Aydın tam bir estetik harikası çıktı! Buket Aydın’ın estetiksiz hali dillere düştü...

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Eski aşkı Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın paylaştığı dekolteli pozları ile 'Buket'e bir haller oldu' dedirtmişti... Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın sosyal medya hesabından hayranlarının estetikle ilgili sorularına yanıt verdi. Estetiksiz halleri sosyal medyada konuşulan Buket Aydın'ın değişimi en çok konuşulanlardan oldu. İşte Spiker Buket Aydın'ın estetiksiz hali... Buket Aydın'ın estetiksiz hali 'Buket de estetik harikasıymış' yorumlarının hedefi oldu.