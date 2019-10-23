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  • Deli Yürek'in kötü adamı Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi oyuncu! İşte ünlülerin eşleri...

'in kötü adamı 'ın eşi de kendisi gibi oyuncu! İşte ünlülerin eşleri...

1999 yılında yayın hayatına başlayan , 14 Haziran 2002 yılına kadar yayınlandı. Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı dizi 2000'lere damga vurmuştu. Bu dizide kötü adam Savaş Doğan karakteriyle başarılı bir performans ortaya koyan daha sonra başka dizilerde rol alsa da akıllarda hep Savaş karakteriyle kaldı. Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 14:56
Deli Yürek'in kötü adamı Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi oyuncu! İşte ünlülerin eşleri...

Ünlü tiyatro oyuncusu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğlu olan , 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1981'de başladığı İstanbul Devlet Konservaturaı Tiyatro Bölümü'nü 1985 yılında bitiren Alnıaçık, modern dans eğitimi de aldı. Google'da sıkça araştırılan konular arasında yer alan Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu!

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İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü. 1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.

Deli Yürek'in kötü adamı Kürşat Alnıaçık'ın eşi de kendisi gibi oyuncu! İşte ünlülerin eşleri...

Kürşat Alnıaçık'ın Oynadığı Diziler

Nöbet / 2019

İsimsizler / 2017

Diriliş: Ertuğrul / 2016

Kara Sevda / 2015

Medcezir / 2014-2015Kayıp / 2013

Sakarya Fırat / 2009

Kuzey Rüzgarı / 2007-08

/ 1998-2002

Sıcak Saatler / 1998

Süper Baba / 1993

Oynadığı Filmler

Beni Sen Anlat / 2014

Uzun Hikaye / 2012

Can / 2011

Gökten Üç Elma Düştü / 2009

Kirpi / 2008

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