Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran Deli Yürek'te Kuşçu karakterine hayat veren Emin Gürsoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Yusuf Miroğlu'nun akıl hocası rolüyle karşımıza çıkan Emin Gürsoy, son olarak ATV'nin reytingi rekortmeni Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterine hayat veren Emin Gürsoy, bu karakteri de başarıyla canlandırıyor. Usta oyuncunun Kuşçu karakterine yakın olan Kumral Abdal rolünü oynaması Deli Yürek'in sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte merak edenler için Emin Gürsoy'un son hali …