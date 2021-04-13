Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 13.04.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:16

'in Kuşçu'su ’ın yıldızı oldu! 'un son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran 'te Kuşçu karakterine hayat veren 'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Dizide 'nun canlandırdığı 'nun akıl hocası rolüyle karşımıza çıkan Emin Gürsoy, son olarak 'nin reytingi rekortmeni dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Kuruluş Osman dizisinde karakterine hayat veren Emin Gürsoy, bu karakteri de başarıyla canlandırıyor. Usta oyuncunun Kuşçu karakterine yakın olan Kumral Abdal rolünü oynaması Deli Yürek'in sıkı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte merak edenler için Emin Gürsoy'un son hali …

Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi 'te yüreklere dokunan bilgece sözlerin sahibi Kuşçu karakterine hayat veren , yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Dizide 'nun akıl hocası rolünün altından başarıyla kalkan Gürsoy, son olarak dizisiyle karşımıza çıktı.

Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği dizisi, bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yapımların başını çekiyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı

Dizide 'Kuşçu' karakteriyle hafızalara kazınan , dizinin bitmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen canlandırdığı 'Kuşçu' karakteriyle hatırlanıyor.

Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı

Hayatını tiyatroya adamış değerli sanatçılardan olan , sanat uğruna görüntüsünü değiştirmekten çekinmiyor.

Deli Yürek'in Kuşçu'su Kuruluş Osman’ın yıldızı oldu! Emin Gürsoy'un son hali görenleri şaşırttı

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan 'in Kuşçu'su yeniden ortaya çıktı.

SON DAKİKA