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Haberler Galeri Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…
Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 14:05

Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın babası Okan Kurt'un yeni yaşını aşk dolu bir paylaşımla kutladı. Demet Akalın'ın romantik mesajına, Okan Kurt kayıtsız kalmadı...

Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…

Demet Akalın, 2012 yılında yılında dünyaevine girdiği iş insanı Okan Kurt'tan 2018'de tek celsede boşanmıştı. Ayrılıktan kısa sürte sonra ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelen ünlü çiftin birlikteliği devam ediyor.

Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…

OKAN KURT'UN YENİ YAŞINI KUTLADI

Akalın ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Okan Kurt, 41 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, hayat arkadaşının doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…

"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA ANLADIM, SEN DÜNYAM OLACAKTIN"

Ünlü popçu, Okan Kurt ve kızı Hira ile karelerine, "İyi ki doğdun her şeyim. Canım, sevgilim, babişkom, seni ilk gördüğüm anda anladım, sen dünyam olacaktın. Daha da fazlası oldun, babişkomuz oldun, Hira'mız oldu. İyi ki varsın, iyi ki benimsin" notunu düştü.

Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…

OKAN'DAN DEMET'E: SENİ SEVİYORUM

Demet Akalın'ın aile pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Okan Kurt, kalp emojisiyle birlikte "Canım aşkım, seni seviyorum" yorumunda buldu.

Demet Akalın sosyal medyayı salladı! Okan Kurt’a böyle seslendi…
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