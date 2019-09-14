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  • Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

Sadece onların magazinsel hayatlarını değil aynı zamanda ailelerini ve kardeşlerini de çoğu zaman magazin ekranlarında görüyoruz. Bunlardan biri de Demet Akalın peki Demet Akalın'ın kardeşi kim diğer ünlüler gibi Demet Akalın'ında bir erkek kardeşi var çoğu ünlülerin kardeşi olup olmadığını ya da kiminle kardeş olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Sosyal medyada nadir de olsa kardeşlerini paylaşan ünlüler benzerlikleriyle hayrete düşürüyor. Ünlü popçunun kardeşinin olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri şaştı kaldı. 'Demet Akalın kaç yaşında, Demet Akalın, 'Demet Akalın'ın kardeşi kim' sorusu merak konusu oldu. İşte Demet Akalın ve kardeşi...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 20:39
Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı
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Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

AZRA AKIN

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Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

UMUT AKYÜREK

Demet Akalın'ın kardeşini ilk kez görenler şaştı kaldı

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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