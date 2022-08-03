Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:21

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı "İki kardeş bu kadar mı benzemez"

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde nişanla taçlandırmıştı. Aile arasındaki isteme ve nişan töreni çok konuşulmuştu. Evlilik için ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğün hazırlıklarına başlamıştı. Her fırsatta Ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, 26 Ağustos'ta dünyaevine gireceklerini açıklamıştı. Demet Özdemir son olarak ablası Derya Özdemir'in doğum gününü kutladı. Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu. Derya Özdemir'i görenler şaştı kaldı. Demet Özdemir'n takipçileri "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulundu.