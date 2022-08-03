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Haberler Galeri Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı "İki kardeş bu kadar mı benzemez"
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:21

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı "İki kardeş bu kadar mı benzemez"

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde nişanla taçlandırmıştı. Aile arasındaki isteme ve nişan töreni çok konuşulmuştu. Evlilik için ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç düğün hazırlıklarına başlamıştı. Her fırsatta Ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, 26 Ağustos'ta dünyaevine gireceklerini açıklamıştı. Demet Özdemir son olarak ablası Derya Özdemir'in doğum gününü kutladı. Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu. Derya Özdemir'i görenler şaştı kaldı. Demet Özdemir'n takipçileri "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulundu.

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı İki kardeş bu kadar mı benzemez

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir şubat ayında Oğuzhan Koç'la nişanlanmış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Düğün için gün sayan Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Demet Özdemir ile ablası Derya Özdemir gündem oldu.

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı İki kardeş bu kadar mı benzemez

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan Demet Özdemir, şimdi de yeni projelerle ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı İki kardeş bu kadar mı benzemez

Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, evlilik için ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı İki kardeş bu kadar mı benzemez

30 yaşındaki güzel oyuncu, şimdi de gündeme ablasıyla geldi.

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir’i görenler şaştı kaldı! Yorum yağdı İki kardeş bu kadar mı benzemez

Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir'in doğum gününü kutladı.

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