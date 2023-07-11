Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:07

Demet Şener mayosu ile poz verdi kızı İrem çekti! 46'lık Demet Şener fit hali ile mest etti! Bakın formunu neye borçlu...

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak tatil pozlarıyla ile mest etti. 46 yaşındaki Demet Şener kızı İrem'e verdiği mayolu pozu ile hayran bıraktı. Eski kraliçe Demet Şener yıllara meydan okuyan güzelliği ve fitliğiyle övgüleri topladı... İşte 27 yıldır aynı kiloda olduğunu açıklayan Demet Şener'in mayolu pozları...