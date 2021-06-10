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Haberler Galeri Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 06:51

paylaştı herkes kızı 'ı konuştu! 15 yaşına basan güzelliğini annesinden almış...

Yeniden anne olmayı düşünmediği için 2019'da evlendiği ile yollarını ayıran 'in eski eşi 'dan iki çocuğu var. Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener'in kızı 'ı görenler inanamadı. Demet Şener'in "İyi ki doğdun benim güzel kızım, ben anneliği seninle öğrendim ne mutlu ki bu muhteşem duyguyu senin gibi harika bir kız çocuğuyla tattım" notunu düştüğü kutlama paylaşımı sonrası İrem Kutluay ilgi odağı oldu. 15 yaşına basan İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte ...

Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...

'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

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Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...

Yeniden anne olmayı düşünmediği için 2019'da evlendiği ile yollarını ayıran 'in eski eşi 'dan iki çocuğu var.

Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...

Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan 'in kızı 'ı görenler inanamadı.

Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...

'in "İyi ki doğdun benim güzel kızım, ben anneliği seninle öğrendim ne mutlu ki bu muhteşem duyguyu senin gibi harika bir kız çocuğuyla tattım" notunu düştüğü kutlama paylaşımı sonrası ilgi odağı oldu.

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