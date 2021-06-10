Demet Şener paylaştı herkes kızı İrem Kutluay'ı konuştu! 15 yaşına basan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay güzelliğini annesinden almış...

Yeniden anne olmayı düşünmediği için 2019'da evlendiği Cenk Küpeli ile yollarını ayıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı. Demet Şener'in "İyi ki doğdun benim güzel kızım, ben anneliği seninle öğrendim ne mutlu ki bu muhteşem duyguyu senin gibi harika bir kız çocuğuyla tattım" notunu düştüğü kutlama paylaşımı sonrası İrem Kutluay ilgi odağı oldu. 15 yaşına basan İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay...