Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
08:49
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli'nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!
Büyük bir aşkla evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli geçtiğimiz ocak ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini söyleyerek evliliklerine noktayı koymuştu. Karşılıklı anlaşarak boşanan Demet Şener ile Cenk Küpeli başka aşklara yelken açtı. Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli son olarak gönlünü Barcelona kulübünün profesyonel atleti olan Adelina Daraban Rusu'a kaptırdı. Adelina Daraban Rusu, 120 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Cenk Küpeli ile ayna karşısında poz verdikleri bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Cenk Küpeli'nin genç sevgilisi Adelina Daraban Rusu güzelliğiyle yürek hoplattı.