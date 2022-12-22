Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli'nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 08:49

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli'nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

Büyük bir aşkla evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli geçtiğimiz ocak ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı. 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini söyleyerek evliliklerine noktayı koymuştu. Karşılıklı anlaşarak boşanan Demet Şener ile Cenk Küpeli başka aşklara yelken açtı. Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli son olarak gönlünü Barcelona kulübünün profesyonel atleti olan Adelina Daraban Rusu'a kaptırdı. Adelina Daraban Rusu, 120 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Cenk Küpeli ile ayna karşısında poz verdikleri bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Cenk Küpeli'nin genç sevgilisi Adelina Daraban Rusu güzelliğiyle yürek hoplattı.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli’nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini söyleyerek evliliklerine noktayı koymuştu.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli’nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

Eski basketbolcu olan Cenk Küpeli, 2019 yılında evlendiği Demet Şener'den Ocak 2021'de boşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli’nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

O günden sonra ortalarda görünmeyen iş insanı, gönlünü bakın kime kaptırdı.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli’nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

Karşılıklı anlaşarak boşanan Demet Şener ile Cenk Küpeli başka aşklara yelken açtı. Demet Şener şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşarken Cenk Küpeli ise kalbini İspanya'nın Barselona Kulübü adına ter döken, kendisinden 14 yaş küçük Moldovalı atlet Adelina Daraban Rusu'ya kaptırdı.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli’nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

Adelina Daraban Rusu, 120 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Cenk Küpeli ile ayna karşısında poz verdikleri bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı.

SON DAKİKA