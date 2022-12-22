Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli gönlünü güzel atlete kaptırdı! Cenk Küpeli’nin genç sevgilisi güzelliğiyle yürek hoplattı!

Karşılıklı anlaşarak boşanan Demet Şener ile Cenk Küpeli başka aşklara yelken açtı. Demet Şener şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşarken Cenk Küpeli ise kalbini İspanya'nın Barselona Kulübü adına ter döken, kendisinden 14 yaş küçük Moldovalı atlet Adelina Daraban Rusu'ya kaptırdı.