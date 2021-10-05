Deniz Arcak son hali ile görenleri şaşırttı! Koçum Benim’in Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı!

Deniz Arcak, 90'lı yıllarda Türkiye'de pop müzik deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Peki Deniz Arcak'ın Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizilerinden biri olan Koçum Benim dizisinde yer aldığını hatırlıyor musunuz? Orçun karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Çekirge rolüyle Ozan Güven, Eylül rolüyle dikkat çeken Yasemin Ergene gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı Koçum Benim dizisinde Badegül karekterini canlandıran Deniz Arcak geçtiğimiz günlerde gazetecilerin karşısına çıktı. İşte Deniz Arcak'ın son hali...