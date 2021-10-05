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Haberler Galeri Deniz Arcak son hali ile görenleri şaşırttı! Koçum Benim’in Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:56

Deniz Arcak son hali ile görenleri şaşırttı! Koçum Benim’in Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı!

Deniz Arcak, 90'lı yıllarda Türkiye'de pop müzik deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi. Peki Deniz Arcak'ın Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizilerinden biri olan Koçum Benim dizisinde yer aldığını hatırlıyor musunuz? Orçun karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Çekirge rolüyle Ozan Güven, Eylül rolüyle dikkat çeken Yasemin Ergene gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı Koçum Benim dizisinde Badegül karekterini canlandıran Deniz Arcak geçtiğimiz günlerde gazetecilerin karşısına çıktı. İşte Deniz Arcak'ın son hali...

Deniz Arcak son hali ile görenleri şaşırttı! Koçum Benim’in Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı!

Engin Altan Düzyatan, Ozan Güven, Yasemin Ergene, Nehir Erdoğan, Hakan Ka, Yunus Günçe ve Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı Koçum Benim dizisi Türk televizyon tarihinin en beğenilen dizilerinden biriydi. Peki, 90'lı yıllarda Türkiye'de pop müzik deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Deniz Arcak'ın bu dizide yer aldığını biliyor muydunuz?

Koçum Benim dizisinin Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Arcak’ın son hali...

2002 yılında Koçum Benim dizisinde Badegül karakterini canlandırmıştı. İşte Koçum Benim'in Badegül'ü Deniz Arcak'ın son hali...

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Koçum Benim dizisinin Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Arcak’ın son hali...

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Deniz Arcak, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin karşısına çıktı. Özel hayatıyla ilgili konuşan Arcak, "Beş yıl önce Akgün Fırat ile görücü usulü evlendim. Ablamın sınıf arkadaşıydı. Bizi o tanıştırdı. Biz de görüşüp evlenmeye karar verdik. Çok mutluyuz, herkes birbirinin alanına saygı duyuyor. Çok tatlı ve komik bir kocam var" dedi.

Koçum Benim dizisinin Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Arcak’ın son hali...

İçeriğimizde yıllar önce Koçum Benim dizisinde rol alan oyuncuların son hallerini bulabilirsiniz,

Koçum Benim dizisinin Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Arcak’ın son hali...
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