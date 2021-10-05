Deniz Arcak son hali ile görenleri şaşırttı! Koçum Benim’in Badegül’ü Deniz Arcak yıllar sonra ortaya çıktı!

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Deniz Arcak, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin karşısına çıktı. Özel hayatıyla ilgili konuşan Arcak, "Beş yıl önce Akgün Fırat ile görücü usulü evlendim. Ablamın sınıf arkadaşıydı. Bizi o tanıştırdı. Biz de görüşüp evlenmeye karar verdik. Çok mutluyuz, herkes birbirinin alanına saygı duyuyor. Çok tatlı ve komik bir kocam var" dedi.