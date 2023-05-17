Deniz Uğur'un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! "Hayatımın en güzel günü"

İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olaya kurban veren Deniz Uğur, zor dönemi oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile atlattığını dile getirmişti. Deniz Uğur son olarak şimdilerde 25 yaşında olan oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenininden karelerini takipçileriyle paylaştı.