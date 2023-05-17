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Haberler Galeri Deniz Uğur'un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! "Hayatımın en güzel günü"
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:26

Deniz Uğur'un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! "Hayatımın en güzel günü"

Oyuncu Deniz Uğur meslektaşı olan eski eşi ve oğlunun babası İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olayda kaybetmişti. Cinayete kurban giden İsmail Hakkı Sunat'ın ardından Deniz Uğur, zor dönemi oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile atlatmıştı. Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den "Meleğim" sözüyle bahseden Deniz Uğur son olarak sosyal medya hesabından oğlunun bahriyeli hallerini paylaştı. Reha Muhtar'dan da ikizleri olan Deniz Uğur, şimdilerde ise meslektaşı Erdinç Gülener ile evli. 1 günlüğüne bahriyeli olan Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine eşi Erdinç Gülener ile katılan Deniz Uğur "Hayatımın en güzel günü" dediği paylaşımı ile kalpleri ısıttı. İşte Deniz Uğur'un oğlu Engin Deniz Sunat'ın gurur gününden kareler...

Deniz Uğur’un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! Hayatımın en güzel günü

İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olaya kurban veren Deniz Uğur, zor dönemi oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile atlattığını dile getirmişti. Deniz Uğur son olarak şimdilerde 25 yaşında olan oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenininden karelerini takipçileriyle paylaştı.

Deniz Uğur’un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! Hayatımın en güzel günü

Oyuncu Deniz Uğur'un meslektaşı olan eski eşi ve oğlunun babası İsmail Hakkı Sunat bir cinayete kurban gitmişti.

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Deniz Uğur’un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! Hayatımın en güzel günü

KOMŞUSU TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Deniz Uğur, ilk evliliğini 1997'de İsmail Hakkı Sunat ile gerçekleştirmişti. Çift, oğulları Engin Deniz Sunat'ı 1998'de kucaklarına almıştı. Ancak İsmail Hakkı Sunat, 14 Temmuz 2004'te gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürülmüştü.

Deniz Uğur’un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! Hayatımın en güzel günü

İsmail Hakkı Sunat'ın ardından Deniz Uğur, sımsıkı sarıldığı oğlu Engin Deniz ile zor günleri geride bırakmıştı.

Deniz Uğur’un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! Hayatımın en güzel günü

Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den "Meleğim" sözüyle bahseden Deniz Uğur son olarak sosyal medya hesabından oğlunun bahriyeli hallerini paylaştı.

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