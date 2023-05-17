Deniz Uğur'un Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz 1 günlük bahriyeli oldu! "Hayatımın en güzel günü"

Oyuncu Deniz Uğur meslektaşı olan eski eşi ve oğlunun babası İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olayda kaybetmişti. Cinayete kurban giden İsmail Hakkı Sunat'ın ardından Deniz Uğur, zor dönemi oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile atlatmıştı. Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den "Meleğim" sözüyle bahseden Deniz Uğur son olarak sosyal medya hesabından oğlunun bahriyeli hallerini paylaştı. Reha Muhtar'dan da ikizleri olan Deniz Uğur, şimdilerde ise meslektaşı Erdinç Gülener ile evli. 1 günlüğüne bahriyeli olan Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine eşi Erdinç Gülener ile katılan Deniz Uğur "Hayatımın en güzel günü" dediği paylaşımı ile kalpleri ısıttı. İşte Deniz Uğur'un oğlu Engin Deniz Sunat'ın gurur gününden kareler...