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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?

Giriş Tarihi: 18.09.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 16:23
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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

İbrahim Tatlıses ve 'nın oğlu mimar sevgilisi ile geçen haftalarda ayrılmıştı

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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

ve 'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı.

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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

İddialardan biri 'nın 'yi istemediği, bir diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin cesur pozlarıydı.

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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

o iddialara cevap verdi. İşte Derya Tuna'nın açıklamalarından satırbaşları…

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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

"İkisi de çok yetişkin aklı başında insanlar. Zaten ilişkileri başlarken de benim onayımı almadılar. Ayrılırken de bana sormadılar.

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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım. Onlar anlaşamadı ayrıldı. Ben iki üç gün sormadım bile 'Ayrıldınız mı?' diye…

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sessizliğini bozdu! ve neden ayrıldı?
Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

İdo çok modern bir çocuk. Onun da belli çizgileri vardır. Yasemin'in fotoğraflarından mı yoksa başka nedenlerden mi ayrıldılar bilmiyorum.

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