Derya Tuna sessizliğini bozdu! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli neden ayrıldı?

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses mimar sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçen haftalarda ayrılmıştı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan biri Derya Tuna'nın Yasemin Şefkatli'yi istemediği, bir diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin cesur pozlarıydı. Derya Tuna o iddialara cevap verdi. İşte Derya Tuna'nın açıklamalarından satırbaşları… 'İkisi de çok yetişkin aklı başında insanlar. Zaten ilişkileri başlarken de benim onayımı almadılar. Ayrılırken de bana sormadılar. Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım. Onlar anlaşamadı ayrıldı. Ben iki üç gün sormadım bile 'Ayrıldınız mı?' diye… İdo çok modern bir çocuk. Onun da belli çizgileri vardır. Yasemin'in fotoğraflarından mı yoksa başka nedenlerden mi ayrıldılar bilmiyorum.