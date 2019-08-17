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toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

Şarkıcı toprağa verildi. Sanat camiası Devran Çağlar'ı yalnız bıraktı! 2 gün önce evinde ölü bulunan ve Devran Çağlar olarak tanınan şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

İHA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 17.08.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 15:46
Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

'de kaldığı Rezidansta ölü bulunan , vasiyeti üzerine Marmaris İçmeler kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki vasiyeti üzerine Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi.

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Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

Şarkıcı Devran Çağlar toprağa verildi

Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan , 'de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan uçak ile Muğla'ya getirildi. Devran Çağlar'ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami'de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

'ın cenazesine, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.

Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı
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Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı
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