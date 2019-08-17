Devran Çağlar toprağa verildi! Sanat camiası yalnız bıraktı

Şarkıcı Devran Çağlar toprağa verildi. Sanat camiası Devran Çağlar'ı yalnız bıraktı! 2 gün önce evinde ölü bulunan ve Devran Çağlar olarak tanınan şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi toprağa verildi. İstanbul Maltepe'de kaldığı Rezidansta ölü bulunan Devran Çağlar, vasiyeti üzerine Marmaris İçmeler Yeni Camide kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki Devran Çağlar vasiyeti üzerine Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi. Şarkıcı Devran Çağlar toprağa verildi 90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, İstanbul Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan uçak ile Muğla'ya getirildi. Devran Çağlar'ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami'de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Devran Çağlar'ın cenazesine, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.