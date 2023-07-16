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Haberler Galeri Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! "Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık"
Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:51

Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! "Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık"

Sosyetik isimlerden Dila Tarkan, son dönemde genç kızların yakın takibinde. Renkli hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı videolarla kısa sürede sıkı bir takipçi kitlesine ulaştı. Cemiyet hayatından arkadaşları, katıldığı davetler, eşi ve kardeşiyle çıktığı seyahatlerden kesitleri takipçileriyle paylaşan Tarkan, sevilen infuluecer'lardan biri oldu.
Tarkan, 25 Mart 2022'de 3 yıllık sevgilisi işadamı Dağhan Doğruer ile Atina'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bir süre sonra oğulları Luca Kartal dünyaya geldi. Bu hafta size köşemde Dila Tarkan'ın doğum hikayesinden bahsedeceğim. O da bu süreçte birçok ilginç olay yaşamış.

MERVE YURTYAPAN
Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık

KENDİNİ SAKLAMIŞ
Hamilelik sürecinde birçok davete katılan Tarkan, doğumdan bir önceki gün yine bir davetteydi. Oğlunun doğumuna 1 ay gibi bir süre olan Dila Hanım, davetten doğuma gitmiş gibi bir durum yaşadı.

Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık

Tarkan, o günlere döndü ve şunları söyledi:
"Bodrum'da yine bir davetteydim. Perşembe günüydü, pazar günü de İstanbul'a dönecektik. Doğuma da bir ay vardı. Eşyalar toplanmaya başlandı, ev kapanacaktı.

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Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık

Ben bir davete gittim. 22.00 gibi eve döndüm. 00.30 gibi yattım. Sonra bir sancıyla uyandım.

Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık

Hastaneye gittik gece 04.00'te. Hemşire doğum sürecinin başladığını söyledi.

Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık

Biz hiç hazır değildik. 'İstanbul'a mı dönsek?' diye düşündük ama ailelerimiz Bodrum'daydı. 24 saat içinde de bebeğimiz dünyaya geldi."

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