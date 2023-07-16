Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
11:51
Dila Tarkan aylar sonra itiraf etti! "Hayaller kurduk, neye uğradığımızı şaşırdık"
Sosyetik isimlerden Dila Tarkan, son dönemde genç kızların yakın takibinde. Renkli hayatı ve sosyal medyadan paylaştığı videolarla kısa sürede sıkı bir takipçi kitlesine ulaştı. Cemiyet hayatından arkadaşları, katıldığı davetler, eşi ve kardeşiyle çıktığı seyahatlerden kesitleri takipçileriyle paylaşan Tarkan, sevilen infuluecer'lardan biri oldu.
Tarkan, 25 Mart 2022'de 3 yıllık sevgilisi işadamı Dağhan Doğruer ile Atina'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bir süre sonra oğulları Luca Kartal dünyaya geldi. Bu hafta size köşemde Dila Tarkan'ın doğum hikayesinden bahsedeceğim. O da bu süreçte birçok ilginç olay yaşamış.