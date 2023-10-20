Giriş Tarihi: 20.10.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:21

Dilan Polat ve ailesinin şatafatlı hayatından önce yaşadıkları ev ortaya çıktı! Çalı süpürgesiyle balkon yıkıyordu...

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Sık sık görgüsüzlükle suçlanan Dilan Polat'ın eşinin ailesiyle birlikte 2016 yılında yaşadıkları mütevazı ev ortaya çıktı! Dilan Polat'ın eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi, kaynı ile birlikte yaşadığı ev ve Polat ailesinin büyük değişimi sosyal medyaya damga vurdu...