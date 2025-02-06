Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
12:40
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı 'fantastik üçlü' diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! "Hayatım zehir oldu, kullanıldık"
Kara para aklama suçlaması ile 10 ay önce tutuklanan ve 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, tahliye edildi. Eski hayatına hemen adapte olan Engin Polat, eşi Dilan Polat tatildeyken bir eğlence mekanında iki kadınla fotoğraf çektirmişti. Fotoğraf karesindeki iki kadından biri olan genç kız annesi Ebru Hanım, bir televizyon programına bağlanarak her şeyi anlattı."Arkadaşım da ben de kullanıldık" diyerek mağdur olduğunu açıklayan Ebru Hanım, "Maddi manevi zarardayım. Hayatım zehir oldu, Onlarla uğraşacağım, dava açacağım" sözleriyle isyan etti.