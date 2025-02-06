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Haberler Galeri Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı 'fantastik üçlü' diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! "Hayatım zehir oldu, kullanıldık"
Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:40

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı 'fantastik üçlü' diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! "Hayatım zehir oldu, kullanıldık"

Kara para aklama suçlaması ile 10 ay önce tutuklanan ve 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, tahliye edildi. Eski hayatına hemen adapte olan Engin Polat, eşi Dilan Polat tatildeyken bir eğlence mekanında iki kadınla fotoğraf çektirmişti. Fotoğraf karesindeki iki kadından biri olan genç kız annesi Ebru Hanım, bir televizyon programına bağlanarak her şeyi anlattı."Arkadaşım da ben de kullanıldık" diyerek mağdur olduğunu açıklayan Ebru Hanım, "Maddi manevi zarardayım. Hayatım zehir oldu, Onlarla uğraşacağım, dava açacağım" sözleriyle isyan etti.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ı ’fantastik üçlü’ diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! Hayatım zehir oldu, kullanıldık

Kara para aklama iddialarının ardından eşi Dilan Polat ile beraber tutuklu yargılanan Engin Polat, 10 ay kaldığı cezaevinden 10 Eylül 2024 tarihinde tahliye olmuştu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ı ’fantastik üçlü’ diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! Hayatım zehir oldu, kullanıldık

Engin Polat, tahliye olduktan sonra normal hayatına bir döndü, pir döndü.

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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ı ’fantastik üçlü’ diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! Hayatım zehir oldu, kullanıldık

Engin Polat'ın, eşi Dilan Polat tatildeyken bir eğlence mekanında başka kadınlarla samimi halde fotoğraf çektirdi.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ı ’fantastik üçlü’ diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! Hayatım zehir oldu, kullanıldık

Engin Polat'ın 'fantastik üçlü' diyerek ifşa ettiği fotoğraf sosyal medyada gündem olarak eşi Dilan Polat'ı da çileden çıkartmıştı.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ı ’fantastik üçlü’ diyerek ifşa etmişti...Ebru Hanım her şeyi tek tek anlattı! Hayatım zehir oldu, kullanıldık

SOLUĞU DİLAN'IN YANINDA ALDI
Eşinin paylaşımlarını gören Engin Polat, soluğu Dilan Polat'ın yanında aldı. Dilan Polat ise gönlünü almak için şekilden şekle giren Engin Polat'ı güya affetti.

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