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  • Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

'un ’u değişimi ile şaşırtıyor!

Geniş izleyici kitlesine sahip olan 149. bölümü ile ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul'da yeni bir süreç başlıyor. Altınordu Devleti Hükümdarı , Diriliş Ertuğrul dizisinde işlenecek. , Anadolu'daki büyük cenk için Berke Han ile anlaşmayı hedefliyor. Arık Buka'nın casusu Ertuğrul ile görüşmesini engellemek için Berke Han'a suikast düzenlemeye hazırlanıyor... Diriliş Ertuğrul'da karakterine hayat veren başarısının yanı sıra değişimi ile de dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Hande Soral'ın oyunculuğa başladığı ilk yıllardaki halinden eser yok. Yıllar geçtikçe güzelleşen genç oyuncu bakın hangi dizide rol almış... İşte Hande Soral'ın değişimi ve ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 08:47
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

Ekranların sevilen dizisi 'un 'u 'ın değişimi ve sizin için derlediğimiz sanat camiasının ünlü isimlerinin eski ve yeni halleri...

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

FAHRİYE EVCEN

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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

FAHRİYE EVCEN

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

EMİNA SANDAL

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

EMİNA SANDAL

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

İLBER ORTAYLI

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

İLBER ORTAYLI

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