Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun’u Hande Soral değişimi ile şaşırtıyor!

Geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul 149. bölümü ile ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul'da yeni bir süreç başlıyor. Altınordu Devleti Hükümdarı Berke Han, Diriliş Ertuğrul dizisinde işlenecek. Ertuğrul Bey, Anadolu'daki büyük cenk için Berke Han ile anlaşmayı hedefliyor. Arık Buka'nın casusu Ertuğrul ile görüşmesini engellemek için Berke Han'a suikast düzenlemeye hazırlanıyor... Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hande Soral başarısının yanı sıra değişimi ile de dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Hande Soral'ın oyunculuğa başladığı ilk yıllardaki halinden eser yok. Yıllar geçtikçe güzelleşen genç oyuncu bakın hangi dizide rol almış... İşte Hande Soral'ın değişimi ve ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...
Giriş Tarihi: 22.05.2019
08:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019
08:47