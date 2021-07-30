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Haberler Galeri Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 30.07.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 09:29

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy şimdilerde Bodrum'da tatilde. Önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan bir balık restorantına giden Bülent Ersoy mekana girer girmez masayı donattı. Arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yiyen Diva Bülent Ersoy 1 saat kaldığı mekanda 8 bin 500 lira hesap ödedi. Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy şimdilerde Bodrum'da tatilde. Önceki gün ekibiyle birlikte yemek için Torba'da bulunan bir balık restorantına giden Bülent Ersoy mekana girer girmez masayı donattı.

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yiyen Diva Bülent Ersoy 1 saat kaldığı mekanda 8 bin 500 lira hesap ödedi.

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Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü.

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Bodrum'da tatilde olan Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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