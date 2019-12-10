Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!

Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor. 34 yıl yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İşte Yasemin Özilhan'ın estetikli hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...