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  • Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!

olarak tanıdığımız estetiği abarttı! hayranlarını şaşırttı!

Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm 'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran () güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de 'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor. 34 yıl yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:31
Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!

Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm 'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran () güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. 2011'de 'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı gören tanımakta zorlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği estetik operasyonlara hayranlarından da tepki geliyor. 34 yıl yaşındaki eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın iki tane çocuğu bulunuyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!

ZARA

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Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!
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Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!

EBRU YAŞAR

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!
Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!

TÜRKAN ŞORAY

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan estetiği abarttı! Yasemin Özilhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı!
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