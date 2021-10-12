Dönüşü muhteşem oldu! Neslihan Atagül derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile yaktı geçti!

Geçtiğimiz haftasonu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile adeta havalimanında aşka gelmişti. Geçirgen bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile aşk pozunu "Sürprizli" notu ile paylaşmıştı. Havalimanında romantik anlar yaşayan çift ardından Dubai'ye uçtu. Bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Neslihan Atagül şıklığı ile göz kamaştırdı. Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Neslihan Atagül derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile "Dönüşü muhteşem oldu" dedirtti. İşte Neslihan Atagül'ün derin bacak dekolteli beyaz elbisesi ile verdiği iddialı pozlar...