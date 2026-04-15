Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Antalya'dan kopamıyor! Tatil paylaşımlarına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:55
Çekimlerinin büyük bölümü Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için uzun süre Serik'in Belek bölgesinde kalan Jason Statham, Türkiye'ye olan ilgisini sürdürüyor. Ünlü oyuncu, tatil için rotasını Antalya'ya çevirirken, Jason Statham'ın paylaştığı tatil fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranlarının yoğun beğenisini alan kareler, adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.