Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Adele günden güne eriyor. Instagram'da 38 milyon takipçisi olan Adele son paylaşımı ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Büyük beden olarak tanınan şarkıcı Adele verdiği kilolar sonrası bambaşka biri oldu. 32 yaşındaki Adele, ABD'li şarkıcı Beyonce'nin yeni albümü "Black Is King"in görüldüğü ekran önünde poz verdi. Adele'in fazla kilolarından kurtulması ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Hayranları Adele'nin son hali için 'Yok artık" "Tanıyamadık" yorumlarında bulundu. İşte Adele'nin son hali...