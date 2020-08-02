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Haberler Galeri Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

şarkıcı resmen eridi! son hali ile ağızları açık bıraktı!

Grammy ödüllü şarkıcı günden güne eriyor. 'da 38 milyon takipçisi olan ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Büyük beden olarak tanınan verdiği kilolar sonrası bambaşka biri oldu. 32 yaşındaki Adele, ABD'li şarkıcı Beyonce'nin yeni albümü "Black Is King"in görüldüğü ekran önünde poz verdi. Adele'in fazla kilolarından kurtulması ve imajını değiştirmesi dikkat çekti. Hayranları için 'Yok artık" "Tanıyamadık" yorumlarında bulundu. İşte Adele'nin son hali...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 11:21
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

Grammy ödüllü şarkıcı günden güne eriyor. 'da 38 milyon takipçisi olan ile hayranlarını oldukça şaşırttı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

Büyük beden olarak tanınan şarkıcı verdiği kilolar sonrası bambaşka biri oldu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

32 yaşındaki , ABD'li şarkıcı Beyonce'nin yeni albümü "Black Is King"in görüldüğü ekran önünde poz verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

'in fazla kilolarından kurtulması ve imajını değiştirmesi dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

llk albümünü 2008 yılında yapan ve o zamandan beri imajını çok değiştirmeyen 32 yaşındaki bu kez şaşırttı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

Hayranları 'nin son hali için 'Yok artık" "Tanıyamadık" yorumlarında bulundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele resmen eridi! Şarkıcı Adele son hali ile ağızları açık bıraktı!

'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf 3.5 milyondan fazla insanın beğenisini topladı.

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