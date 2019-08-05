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Dünyaca ünlü yıldız Antalya'ya geldi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı , Antalya'da yarın vereceği konser için sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi. Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın saat 21.00'de vereceği konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi.

DHA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 05.08.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 12:47
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis ve özel korumalar eşliğinde otele gitti.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

ANTALYA'DA 3 GÜN KALACAK

Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzlu villaya yerleşti.

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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

BİLETLER TÜKENDİ

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya çıktı. Konserin biletlerinin dün tükendiği belirtildi.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

KIM KARDASHIAN ÖZEL LOCADAN İZLEYECEK

'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil gibi isimlerin gelmesi bekleniyor.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi
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