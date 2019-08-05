Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya geldi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da yarın vereceği konser için sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi. Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın saat 21.00'de vereceği konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi.