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  • Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

belli oldu! 2 Ağustos !

2 Ağustos olarak kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanan en çok kullanılan araçlarından biri olan Twitter'da trend oldu. Bu listeye giren yerli ve yabancı ünlülerin fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılım gösterdiği eğlence amaçlı yapılan Dünya Yakışıklılar Günü'nün tarihsel bir geçmişi bulunmuyor. Amerika Birleşik Devleti merkezli Top Beauty Word'un yaptığı oylamaya göre ise 2019 yılının en yakışıklıları belirlendi. Bunların arasında yerli ve yabancı ünlü isimler de yer alıyor. , gibi isimlerin yer aldığı dünyanın en yakışıklıları listesi burada!

Giriş Tarihi: 02.08.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 16:06
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

2 Ağustos olarak kutlanıyor. Tarihsel geçmişinin nereden geldiği bilinmiyor ve sadece eğlence amaçlı kutlandığı düşünülüyor. ABD merkezli Top Beauty Word'un verilerine göre dünyanın en yakışıklıları belirlendi. İşte dünyanın en yakışıklı erkeklerinin listesi..

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

ZAYN MALIK

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

CHRIS HEMSWORTH

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

JAMIE DORNAN

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

MICHAEL FASSBENDER

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

HENRY CAVILL

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

WILLIAM LEVY

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