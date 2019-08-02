Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü!

2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanan Dünya Yakışıklılar Günü en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'da trend oldu. Bu listeye giren yerli ve yabancı ünlülerin fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılım gösterdiği eğlence amaçlı yapılan Dünya Yakışıklılar Günü'nün tarihsel bir geçmişi bulunmuyor. Amerika Birleşik Devleti merkezli Top Beauty Word'un yaptığı oylamaya göre ise 2019 yılının en yakışıklıları belirlendi. Bunların arasında yerli ve yabancı ünlü isimler de yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç gibi isimlerin yer aldığı dünyanın en yakışıklıları listesi burada!