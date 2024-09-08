Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
13:40
Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!
Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Çocukluk, Ruhun Duymaz, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl dizilerinden tanıdığımız Burcu Özberk, ilgi ile takip ediliyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada 9.9 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, özel hayatıyla merak edilen ünlü isimlerden. Burcu Özberk'in hayatını merak edenler hakkındaki bu gerçeğe oldukça şaşırdı