Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!
Giriş Tarihi: 08.09.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:40

Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!

Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam, Afili Aşk, Çocukluk, Ruhun Duymaz, Kraliçe, Muhteşem Yüzyıl dizilerinden tanıdığımız Burcu Özberk, ilgi ile takip ediliyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada 9.9 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, özel hayatıyla merak edilen ünlü isimlerden. Burcu Özberk'in hayatını merak edenler hakkındaki bu gerçeğe oldukça şaşırdı

Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!

Güzel oyuncu Burcu Özberk'in her yaptığı olay olan ünlü isimlerden. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü ismi sosyal medyada 9.9 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları dikkat çekiyor.

Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!

Burcu Özberk 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!

2017-2018 yılları arasında Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.

Duyanlar çok şaşırdı! 34 yaşındaki Burcu Özberk hakkındaki bu gerçek çok ilginç!

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Afili Aşk dizisinde oynamıştır.

SON DAKİKA