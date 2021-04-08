Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yağda yumurtaya "sunny side up" diyerek gündemi sallayan, reklam için duşta çekim yaparak olay yaratan Duygu Özaslan, son haliyle yine olay oldu. 'Bulimia Nervoza' hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen ünlü fenomen Duygu Özaslan, azmetti ve fazla kilolarından kurtuldu. Adeta iğne ipliğe dönen genç fenomen, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Duygu Özaslan'ın dudak uçuklatan o değişimi...