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Haberler Galeri Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:07

'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber , son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yağda yumurtaya "" diyerek gündemi sallayan, reklam için duşta çekim yaparak olay yaratan , son haliyle yine olay oldu. '' hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen ünlü fenomen Duygu Özaslan, azmetti ve fazla kilolarından kurtuldu. Adeta iğne ipliğe dönen genç fenomen, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Duygu Özaslan'ın dudak uçuklatan o değişimi...

Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber , son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Yağda yumurtaya "" diyerek gündemi sallayan, reklam için duşta çekim yaparak olay yaratan , son haliyle yine olay oldu.

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Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

'' hastalığıyla mücadele ettiği dönemde kullandığı ilaçlar yüzünden kilo alan ve geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara fazla kilolarıyla yansıyan , uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Hastalığını atlatan Özaslan, sıkı bir diyet ve düzenli yürüyüş ile fazla kilolarından tamamen kurtuldu.

Duygu Özaslan'ın kilolu halini unutun! İğne ipliğe dönen fenomen Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

29 yaşındaki 'in yeşil renkteki mini elbisesiyle verdiği poz dikkat çekti.

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