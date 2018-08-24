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yeni sevgili buldu

2 ay önce Ali Ağaoğlu'ndan ayrılan Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 11:30
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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

Ağaoğlu Holding'in patronu 1.5 yıl aşk yaşadığı 'dan 2 ay önce ayrılmıştı.

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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

25 yaşındaki Duygu Su önce iş adamı Bigutay Deligöz ile flört etmeye başladı.

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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

Bu arada Duygu Su'ya aşık olduğu için 2016'da ayrıldığı oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'ye döndü. Eski çift bayram tatilini Bodrum'daki teknelerinde birlikte geçirdi.

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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

INSTAGRAM'DA İLAN ETTİ

bu fotoğrafların ardından yeni aşkını sosyal medyada ilan etti. Galerici Reşit Bozkurt ile aşk yaşadığını açıkladı

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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

, 'ndan ayrıldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

"Her şeyi geride bıraktım. Aldıklarımı iade ettim.

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yeni sevgili buldu
Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu

Üç yıl önce de güzel bir hayatım vardı. Yeni doğmadım.

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