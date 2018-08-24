2 ay önce Ali Ağaoğlu'ndan ayrılan Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu. Ağaoğlu Holding'in patronu Ali Ağaoğlu 1.5 yıl aşk yaşadığı Duygu Su Gülpınar'dan 2 ay önce ayrılmıştı. 25 yaşındaki Duygu Su önce iş adamı Bigutay Deligöz ile flört etmeye başladı. Bu arada Ali Ağaoğlu Duygu Su'ya aşık olduğu için 2016'da ayrıldığı oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'ye döndü. Eski çift bayram tatilini Bodrum'daki teknelerinde birlikte geçirdi. INSTAGRAM'DA İLAN ETTİ Duygu Su Gülpınar bu fotoğrafların ardından yeni aşkını sosyal medyada ilan etti. Galerici Reşit Bozkurt ile aşk yaşadığını açıkladı Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı: 'Her şeyi geride bıraktım. Aldıklarımı iade ettim. Üç yıl önce de güzel bir hayatım vardı. Yeni doğmadım.