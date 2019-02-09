Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

- Peki binlerce hastalık varken neden Alzheimer oldu bu kadın?
- Beyin ve beyin sistemlerine dair çok araştırmalarım olmuştu. İnsanların hayatlarınınşekillenmesinde, dünyayı döndüren gücün beyinimiz ve zihnimiz olduğunu düşünüyorum.Zihnimizde depoladıklarımız, yaşadıklarımızla, hatıralarımızla kanaviçe gibi işlediğimiz bir sistem var. Bu sistem üzerinden değerlerimizi oluşturuyoruz ve bu değerlerimize göre hayatlarımızı yaşıyoruz. Deneyimlerimize göre bir şeyler isteyip, öteliyoruz. Bunlar bizim hayatlarımız. Ben de bir oyuncuysam ve insan hayatının, duygusunun üzerinden bir şey anlatıyorsam, bu konu bana çok cazip geldi. Ve tüm bu verilerin geri çekilmesi Alzheimer hastalığı... Bu durumda yaşanılan şeyleri görmek istedim. Yoksa çevremde yaşadığım herhangi bir şey, bir tecrübe yok.