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  • Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

25 yıldır ilmek ilmek ördüğü bir kariyeri var 'nun. Tüm bu yıllar boyunca oyunculukta önemli bir yer edindi. 45 yaşını dolu dolu yaşadığı bu dönemde ise Ferda isimli bir roman yazarak hayranlarını farklı bir özelliğiyle daha tanıştırdı.

SONAT BAHAR
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Giriş Tarihi: 09.02.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 13:15
Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

Her dem hoş kadınlardan . Tarzı, tavrı ortama girdiği anda ışıkları üzerine çeken cinsten. 25 yılı devirdiği meslek hayatında, sakince basamakları tırmandı. Bugünlerde tiyatro sahnesinde seyircileriyle buluşuyor. Ama bir yandan da farklı alanlarda üretmeye devam ediyor. Ferda isimli bir roman yazan Ebru Cündübeyoğlu'nun kalemi diyor ki, "Ben bu konuda da iddialıyım". İnsanı alıp götüren farklı bir roman Ferda. 70'lerinde çok hoş bir akademisyenin hikayesi. Onun ve onun yakasına yapışan hastalığının. Ferda Alzheimer oluyor, bu sırada okuyucu da onunla birlikte sayfalar ilerledikçe unutuyor. Çünkü roman Alzheimer olan bu kadının dilinden anlatılmış. Sadece bu kurgu bile romanı farklı kılıyor. Cündübeyoğlu ile romanını ve hayatını konuşmak üzere buluştuk:

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Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

- Sizi oyuncu olarak tanıyoruz ama şimdi bir roman yazarı olarak karşımızdasınız. Yazmak yeni bir şey mi sizin için?

- 2005'te yayımlanmış bir şiir kitabım vardı. Yazmak ve hikayeler oluşturmak hep hayatımdaydı. Bu roman bir ilk ama hayatımda yazma konusu çok eskiye dayanıyor. İlk kez topluma sunuldu. Yazmak önemli damarlardan biri benim için, bir zeytin ağacı gibi... Zeytin ağacını ektikten sonra oluşması ve ürün vermesi epey uzun zaman alır. Hiçbir zaman elimden kalem kağıt düşmedi. Şimdi sizlere sunuldu.

Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

- Neden Alzheimer birine dair roman yazmak istediniz?

- Bu bir senaryo fikri olarak başladı. Senaryosunu yazdım önce. Beş yıl önce bu projeyle ilgili yazmaya başladım, aklımda bu hikaye vardı. Eşimle bu hikayeyi film yapmak istiyorduk. Araştırma dönemim çok uzun sürdü. İnce eleyip sık dokuyan biriyim. Detayları incelemek araştırmak bana yük değil keyif veriyor. Önce doktorlarla görüşerek, beyin sistemleriyle ilgili bilgiler alarak devam ettim. Bu bir Alzheimer hikayesi değil. Bu bir kadının hikayesi, onun hayata bakışı, duruşunu anlatıyorum. Onun bahtına çıkmış bir hastalık Alzheimer. Onun ağzından anlatıyorum bu durumu.

Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

DERDİNİZE DERTLENEMEDİĞİNİZ BİR HASTALIK

- En dikkat çekici kısmı bu romanınızın. Bu zamana kadar Alzheimer olanların yakınlarından anılar dinledik ama burada kadının hikayesiyle birlikte okuyucu da o unutma anlarını yaşıyor...

- Tabii bu konuda pek çok film yapıldı, roman yazıldı. Çoğu haliyle yakınlarının dilinden anlatılmış. Buhastalığı yaşarken insan kendini yaşayamıyor. Kendini anlatamıyor. Değiştiğinin farkında değil, başkalarının gözünde değişiyor sadece. Kitapta da söylüyor, derdime dertlenemeyeceğim için üzüleceğim aklıma gelmezdi. Gerçekten derdinize dertlenemeyeceğiniz bir şey bu yaşanılan. Kahramanın kendi dilinden dillendirilmesi bu açıdan önemliydi benim için. Ferda'nın hayattaki duruşu ve bakışıyla, onun hayatındaki insanların aynı yere bakışı... Bu aslında bir noktaya farklı açılardan bakılabildiğini anlatan bir hikaye.

Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

- Peki binlerce hastalık varken neden Alzheimer oldu bu kadın?

- Beyin ve beyin sistemlerine dair çok araştırmalarım olmuştu. İnsanların hayatlarınınşekillenmesinde, dünyayı döndüren gücün beyinimiz ve zihnimiz olduğunu düşünüyorum.Zihnimizde depoladıklarımız, yaşadıklarımızla, hatıralarımızla kanaviçe gibi işlediğimiz bir sistem var. Bu sistem üzerinden değerlerimizi oluşturuyoruz ve bu değerlerimize göre hayatlarımızı yaşıyoruz. Deneyimlerimize göre bir şeyler isteyip, öteliyoruz. Bunlar bizim hayatlarımız. Ben de bir oyuncuysam ve insan hayatının, duygusunun üzerinden bir şey anlatıyorsam, bu konu bana çok cazip geldi. Ve tüm bu verilerin geri çekilmesi Alzheimer hastalığı... Bu durumda yaşanılan şeyleri görmek istedim. Yoksa çevremde yaşadığım herhangi bir şey, bir tecrübe yok.

Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

- Araştırma yaparken ilginizi çeken örnekler oldu mu?

- Bir ressam vardı Alzheimer olduktan sonraki resimlerini biriktirmişler. Bu çok ilginçti. Bu rahatsızlıkta soyut düşünebilme kavramını kaybediyor kişi. Çocuk gibi oluyor. Çok makale okudum bununla ilgili ama bilgiye boğmamak için kullanmadım.

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