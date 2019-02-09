Ebru Cündübeyoğlu: Atom mühendisi olmaya soyunmadım kitap yazdım!

- Sizi oyuncu olarak tanıyoruz ama şimdi bir roman yazarı olarak karşımızdasınız. Yazmak yeni bir şey mi sizin için?

- 2005'te yayımlanmış bir şiir kitabım vardı. Yazmak ve hikayeler oluşturmak hep hayatımdaydı. Bu roman bir ilk ama hayatımda yazma konusu çok eskiye dayanıyor. İlk kez topluma sunuldu. Yazmak önemli damarlardan biri benim için, bir zeytin ağacı gibi... Zeytin ağacını ektikten sonra oluşması ve ürün vermesi epey uzun zaman alır. Hiçbir zaman elimden kalem kağıt düşmedi. Şimdi sizlere sunuldu.