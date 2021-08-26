Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! "Güzelliğin sırrı çözüldü"

46 yaşındaki oyuncu, annesi Hülya Cündübeyoğlu ve babası Ertuğrul Cündübeyoğlu ile birlikte yıllar önce çekilen fotoğrafını, "O zaman renk!" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ebru Cündübeyoğlu'nun karesi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.