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Haberler Galeri Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! "Güzelliğin sırrı çözüldü"
Giriş Tarihi: 26.08.2021 06:36 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 06:39

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! "Güzelliğin sırrı çözüldü"

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kendisi gibi Türkiye güzeli olan kızı Ebru Cündübeyoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yarattığı karakterlerle her dönem beğenilen oyunculardan 46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu, son dönemde sosyal medyadan paylaştığı karelerle ses getiriyor. Cündübeyoğlu, son olarak anne ve babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çocukluk günlerini yad eden ünlü oyuncu, gönderisine, "O zaman renk!" notunu düştü. Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaşımında dikkatleri ise annesi Ebru Cündübeyoğlu çekti. İşte Ebru Cündübeyoğlu ve ve diğer ünlülerin anneleri...

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! Güzelliğin sırrı çözüldü

1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! Güzelliğin sırrı çözüldü

46 yaşındaki oyuncu, annesi Hülya Cündübeyoğlu ve babası Ertuğrul Cündübeyoğlu ile birlikte yıllar önce çekilen fotoğrafını, "O zaman renk!" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ebru Cündübeyoğlu'nun karesi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! Güzelliğin sırrı çözüldü

ANNESİ DE TESCİLLİ GÜZEL

Öte yandan ünlü oyuncunun annesi de 1970 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilmişti.

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! Güzelliğin sırrı çözüldü

İşte Ebru Cündübeyoğlu ve diğer ünlülerin anneleri...

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! Güzelliğin sırrı çözüldü
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