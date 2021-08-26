Ebru Cündübeyoğlu paylaştı dikkatleri eski Türkiye Güzeli annesi Hülya Cündübeyoğlu çekti! "Güzelliğin sırrı çözüldü"

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kendisi gibi Türkiye güzeli olan kızı Ebru Cündübeyoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Yarattığı karakterlerle her dönem beğenilen oyunculardan 46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu, son dönemde sosyal medyadan paylaştığı karelerle ses getiriyor. Cündübeyoğlu, son olarak anne ve babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çocukluk günlerini yad eden ünlü oyuncu, gönderisine, "O zaman renk!" notunu düştü. Ebru Cündübeyoğlu'nun paylaşımında dikkatleri ise annesi Ebru Cündübeyoğlu çekti. İşte Ebru Cündübeyoğlu ve ve diğer ünlülerin anneleri...