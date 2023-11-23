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Haberler Galeri Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş'in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:40

Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş'in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!

Son olarak yeni albümü ile hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevilen şarkıcının Alara adında bir kızı var. Ebru Gündeş'in küçüklüğünden beri gözlerden uzak büyüttüğü Alara şimdilerde 11 yaşında. Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Daha önce objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin kopyası... İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara...

Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş’in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!

Milyonların sevgisini kazanan, şarkıları yıllardır dillerden düşmeyen Ebru Gündeş yeni albümü ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.

Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş’in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!

Son olarak yeni albümü ile hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş’in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!

Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevilen şarkıcının Alara adında bir kızı var.

Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş’in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!

Ebru Gündeş'in küçüklüğünden beri gözlerden uzak büyüttüğü Alara şimdilerde 11 yaşında.

Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak büyütüyor... Ebru Gündeş’in kızı Alara tıpkı annesinin kopyası!

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor.

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